Ушаков рассказал о перспективах мирного диалога с США

Юрий Ушаков, советник президента, поделился с изданием «Коммерсантъ» своими ожиданиями относительно предстоящей телефонной беседы между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированной на 18 марта. Отвечая на вопрос о перспективах обсуждения прекращения огня на Украине, Ушаков подчеркнул, что Россия сохраняет оптимизм в этом вопросе.

С момента инициативы Трампа о месячном перемирии прошла неделя. За этот период украинские вооруженные силы совершили самую масштабную атаку дронов на российскую территорию, за которой последовала еще одна.

«Мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом»,— сказал помощник российского президента.

Ушаков напомнил, что первая и пока единственная беседа лидеров РФ и США состоялась 12 февраля. На вопрос, был ли у них телефонный разговор после визита специального представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву, Юрий Ушаков ответил отрицательно.

Ранее Ушаков сообщал, что Россия довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине.