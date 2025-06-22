Ушаков: визит Путина в Китай продлится рекордные четыре дня

Как сообщил журналистам Павел Зарубин, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, что визит Владимира Путина в Китай продлится целых четыре дня.

Ушаков подчеркнул, что столь продолжительные зарубежные поездки главы российского государства — явление само по себе нечасто встречающееся.

«Там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победу над милитаристской Японией», — сказал Ушаков, видео опубликовано в телеграм-канале Зарубина.

Как сообщил помощник главы российского государства, после окончания официальных мероприятий состоится однодневный рабочий визит Путина в КНР.

Ранее Ушаков заявил, что визит Путина в США или Трампа в Россию пока не обсуждался.