Ушаков заявил, что визит Путина в США или Трампа в Россию пока не обсуждался

Пока не было никаких обсуждений относительно возможного визита президента России Владимира Путина в Соединенные Штаты Америки или поездки американского лидера Дональда Трампа в Российскую Федерацию. Об этом рассказал Юрий Ушаков, помощник президента России, в беседе с корреспондентом ТАСС .

Он также подчеркнул, что на данный момент нет сведений о том, состоится ли встреча руководителей США и России на территории третьего государства.

«Пока неизвестно. Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает», — ответил Ушаков.

Напомним, Диалог между главами России и США продолжается в формате телефонных разговоров. Так, 14 июня в ходе беседы Путин и Трамп подчеркнули единство народов России и США в борьбе против фашизма во время Второй мировой войны. Также они обсудили угрозу обострения конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке.

Ранее в России заявили о панике Запада после нового разговора Путина и Трампа.