Ушедшего в отставку премьер-министра Канады в США назвали «верным другом»
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Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома, в ходе брифинга назвала подавшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо «верным другом» США.
Она отметила, что США тесно сотрудничали с главой канадского правительства в течение десяти лет: общими усилиями они решали все вопросы, с которыми сталкивались их страны и мир.
Также Жан-Пьер передала Трюдо слова благодарности от президента Джо Байдена.
В заключение официальный представитель Белого дома заявила, что Соединенные Штаты поддерживают народ Канады в выборе нового правительства.
Ранее сообщалось о том, что Трамп снова предложил Канаде войти в состав США.