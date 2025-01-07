Ушедшего в отставку премьер-министра Канады в США назвали «верным другом»

Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома, в ходе брифинга назвала подавшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо «верным другом» США.

Она отметила, что США тесно сотрудничали с главой канадского правительства в течение десяти лет: общими усилиями они решали все вопросы, с которыми сталкивались их страны и мир.

Также Жан-Пьер передала Трюдо слова благодарности от президента Джо Байдена.

В заключение официальный представитель Белого дома заявила, что Соединенные Штаты поддерживают народ Канады в выборе нового правительства.

Ранее сообщалось о том, что Трамп снова предложил Канаде войти в состав США.