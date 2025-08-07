Успеют за 12 дней? Над переговорами по Украине висит дедлайн Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что срок ультиматума, установленного им для достижения договоренностей по Украине, почти истек, при этом глава Белого дома отметил, что в настоящее время продолжаются «очень серьезные переговоры». Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Говоря о том, остается ли в силе 10–12-дневный срок, установленный для России, Трамп подтвердил, что да.

Он добавил, что сейчас идут серьезные переговоры, целью которых является завершение украинского конфликта.

О том, какие меры будут приняты против Москвы в случае отсутствия договоренностей, Трамп не сказал. Он говорил лишь о дипломатическом процессе.

