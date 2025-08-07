Успеют за 12 дней? Над переговорами по Украине висит дедлайн Трампа
Трамп напомнил об истекающем сроке ультиматума для России
Фото: [pxhere.com]
Президент США Дональд Трамп заявил, что срок ультиматума, установленного им для достижения договоренностей по Украине, почти истек, при этом глава Белого дома отметил, что в настоящее время продолжаются «очень серьезные переговоры». Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.
Говоря о том, остается ли в силе 10–12-дневный срок, установленный для России, Трамп подтвердил, что да.
Он добавил, что сейчас идут серьезные переговоры, целью которых является завершение украинского конфликта.
О том, какие меры будут приняты против Москвы в случае отсутствия договоренностей, Трамп не сказал. Он говорил лишь о дипломатическом процессе.
