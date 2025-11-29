Уволенный Ермак ушел на фронт: от него отворачиваются все командиры ВСУ

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак неожиданно появился в зоне боевых действий, но столкнулся с неожиданной проблемой — он не может получить назначение в войска. Об этой уникальной ситуации заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский, передает MK.RU .

По словам политика, Ермак прибыл в расположение командующего силами БПЛА Роберта Мадьяра Бровди вместе с личной охраной. Прием был организован по личной просьбе президента Зеленского, однако на этом карьерный маневр бывшего чиновника забуксовал.

Командиры на местах демонстрируют единодушную позицию — один за другим они отказываются брать Ермака к себе в подразделение. В результате экс-чиновник пребывает в своеобразном «промежуточном статусе»: физически находясь в зоне боевых действий, он не имеет ни конкретного места службы, ни определенных задач.

Такая ситуация подтверждает ранее появившуюся в американской New York Post информацию о возможном уходе отставного чиновника на фронт, однако реальность оказалась сложнее предсказаний — формальное присутствие не переросло в реальное назначение. Однако сам Ермак ситуацию не комментировал.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового главу делегации для переговоров с США и РФ вместо Ермака.