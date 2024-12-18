Предполагаемого исполнителя убийства генерала Кириллова потребовали арестовать

В правоохранительных органах ТАСС заявили , что следствие обратится в суд с просьбой об аресте мужчины из Узбекистана, который может быть исполнителем убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

Следствие готовит соответствующее ходатайство для избрания меры пресечения гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову. Обвинители намерены отправить его под арест на время ближайшего расследования. Пока с мужчиной работают правоохранители в рамках дела об убийстве Кириллова. Приезжего также проверяют по учетам МВД.

Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Позже выяснилось, что жертвами инцидента стали два человека — генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, а также его помощник. У высокопоставленного чиновника остались сыновья и жена.

В России в происходящем обвиняют СБУ и Запад. Об этом говорила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» публиковало полный материал с подробностями о ЧП в Москве и погибшем генерале Кириллове.