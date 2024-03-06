В 16 селах Белгородской области пройдет досрочное голосование на выборах президента

Глава администрации Белгородского района Белгородской области Анна Куташова заявила, что в 16 населенных пунктах региона пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ. Она подчеркнула, что такие меры вызваны сложной оперативной обстановкой.

Сообщение об этом Куташова разместила в своих соцсетях. По ее данным, досрочное голосование будет проходить с 10 по 16 марта на территориях Яснозоренского, Малиновского, Щетиновского, Краснооктябрьского, Бессоновского, Веселолопанского, Комсомольского, Пушкарского, Крутологского, Майского, Никольского, Головинского, Дубовского, Тавровского сельских поселений, Октябрьского и Разуменского городских поселений.

Кроме того, как уточнила Куташова, проголосовать можно будет за пределами помещения, а на избирательных участках голосование организовано не будет. По словам главы администрации Белгородской области, такие меры также позволят избежать провокаций, которые могут быть запланированы со стороны ВСУ.

Белгородский район находится у границы с украинской Харьковской областью. ВСУ регулярно обстреливают эту территорию, в том числе с использованием дронов.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатами на должность президента РФ являются Владимир Путин (выдвигал свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца), глава ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель «Новых Людей» Владислав Даванков и член КПРФ Николай Харитонов.

25 февраля жители Запорожской области уже приняли участие в досрочных выборах президента РФ из-за обстановки вокруг региона.