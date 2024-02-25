В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента России

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко сообщила о начале досрочных выборов президента России в регионе. Ее слова приводят РИА Новости.

«Первыми голосуют жители отдаленных населенных пунктов, а также населенных пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие», — сказала Катющенко.

Выборы президента РФ пройдут в 2024 году с 15 по 17 марта. Досрочное голосование состоится 25 февраля и 14 марта. На новых российских территориях, как ранее сообщала Центральная избирательная комиссия, даты досрочного голосования могут отличаться. Региональный избирком имеет право установить свою дату выборов.

В выборах президента РФ примут участие Владимир Путин, который баллотируется в качестве самовыдвиженца. Также кандидатами являются Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», Николай Харитов от КПРФ, а также лидер партии КПРФ Леонид Слуцкий.

В новых регионах России действуют особые правила голосования. Местные жители могут проголосовать не только по паспорту, но и по другому документу. Информация об избирательных участках засекречена. Кроме того, не публикуют данные о членах комиссий. Также для СМИ установлен особый порядок аккредитации.

Ранее мы сообщали, что заявку на участие в дистанционном голосовании оставили более 3 миллионов россиян.