Маск обвинил США и Украину в провоцировании третьей мировой войны

Американский миллиардер утверждает, что решение Запада разрешить Украине наносить удары по территории России является доказательством того, что США способствуют началу третьей мировой войны. Об этом он высказался в соцсети, сообщил Life.ru.

Владелец Tesla и SpaceX прокомментировал пост американского юриста Клея Томпсона, который заявил, что «третья мировая война уже идет, просто никто нам об этом не сказал».

«Это явно шаг в этом направлении», — ответил Илон Маск.

Недавние обсуждения использования американского дальнобойного оружия для ударов по России снова приобрели актуальность. В Белом доме неоднократно заявляли, что возражают против таких атак, но все же допускают эту возможность.

Ранее сообщалось, что Маск оценил идею вводить тюремные сроки за неправильное обозначение гендера.