В Абхазии приостановили оформление паспортов до конца выборов

Правительство Абхазии объявило о приостановке оформления паспортов для граждан старше 18 лет до окончания президентских выборов. Такое распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба, передает ТАСС.

Основная цель временной приостановки заключается в систематизации работы по составлению списков избирателей. Также такие меры направлены на пресечение возможных нарушений в ходе избирательного процесса.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 15 февраля 2025 года. В нем участвовали несколько кандидатов. По итогам голосования во второй тур вышли политические деятели республики Адгур Ардзинба и Бадра Гунба.

Ранее оппозиционные силы Абхазии высказали опасения по поводу имеющихся подозрений о массовой выдаче абхазских паспортов перед выборами. Наблюдатели также отмечали, что у многих голосующих граждан были новые бланки паспортов.

В преддверии первого тура выборов Министерство внутренних дел (МИД) республики также ввело временный запрет на выдачу водительских удостоверений. По данным СМИ, это решение принято после анонимных сообщений о возможной выдаче прав в обмен на голоса в поддержку определенных кандидатов.

Ранее кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов.