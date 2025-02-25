В Абхазии распорядились усилить контроль на границе с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к пограничникам и стражам правопорядка с поручением. Он распорядился усилить контроль на российско-абхазской границе в преддверии финального этапа выборов.

Поручение Бганба объяснил предстоящими выборами. Обстановка потребует от силовых структур особого внимания. Исполняющий обязанности президента поручил усилить контроль над гражданами, пересекающих границу наземным путем по реке Ингур и на КПП «Псоу».

Отмечается, что повышенные меры безопасности будут действовать с 27 февраля по 1 марта. Ответственность возложили на руководство СГБ, сообщает пресс-служба республики.

Напомним, что 1 марта пройдет второй тур выборов президента Абхазии. За место главы поборются политик Бадра Гунба, победивший в первом туре, а также оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба. В Кремле 25 февраля выступили за грамотный избирательный процесс и укрепление стабильной политической обстановки в Абхазии.

Ранее сообщалось, что один из кандидатов на пост президента Абхазии сообщил о попытке срыва выборов.