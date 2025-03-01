В Абхазии стартовали повторные выборы главы республики

В Абхазии сегодня, 1 марта, проводится повторное голосование по выбору президента республики. Об этом сообщил ТАСС, который привел заявление абхазского Центризбиркома.

Избирательные участки в Абхазии открылись в восемь часов утра. Они будут работать до восьми вечера. Жителям предстоит проголосовать за того, кто должен стать новым президентом. Если в выборах примет участие менее четверти жителей, то выборы признают несостоявшимися.

«На каждом участке вывешены списки избирателей и биографии кандидатов в президенты и вице-президенты. На участках находятся сотрудники милиции, которые обеспечивают правопорядок, а также наблюдатели от кандидатов», — указали журналистам.

Всего в республике работает 152 участка, которые разбиты на 35 избирательных округов. В Москве и Черкесске также возможно отдать свой голос, там тоже открылось по одному участку. На выборах представлены две кандидатуры в президенты. Бадра Гунба является вице-президентом Абхазии. Его оппонент Адгур Ардзинба ранее занимал пост министра экономики, он возглавляет оппозиционную организацию «Абхазское народное движение».

Ранее сообщалось, что власти Абхазии в преддверии выборов приказали усилить контроль на российско-абхазской границе. Они считают, что обстановка потребует от силовых структур особого внимания. Исполняющий обязанности президента поручил усилить контроль над гражданами, пересекающих границу наземным путем по реке Ингур и на КПП «Псоу».