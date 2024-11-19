В Абхазии возобновились переговоры между властью и оппозицией

В Абхазии представители власти и оппозиции возобновили переговоры о республики из внутриполитического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсуждают сложившуюся в стране ситуацию в закрытом режиме на территории Минобороны Абхазии.

Переговоры были возобновлены спустя более чем 3,5 часа, после возвращения правительственной делегации из села Тамыш, куда уехал президент Абхазии Аслан Бжания.

От властей в переговорах принимают участие вице-президент Бадра Гунба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция и общественный деятель Давид Пилия. Оппозицию представляют глава общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, депутат Народного собрания Кан Кварчия и председатель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.

Ранее сообщалось о том, что в Сухуме вооруженные люди не пускают сотрудников правительства Абхазии на работу.