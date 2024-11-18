В Сухуме вооруженные люди не пускают сотрудников правительства Абхазии на работу

В Абхазии вооруженные люди блокируют доступ сотрудников кабинета министров Абхазии к их рабочим местам. Причиной данного противостояния между властями и оппозицией стали споры вокруг соглашения с Российской Федерацией, касающегося крупных инвестиций в регион. Об этом сообщило РИА Новости.

Данное соглашение подразумевает строительство жилых апартаментов на территории Абхазии, что вызывает опасения среди местных жителей. Оппозиция утверждает, что реализация таких проектов приведет к повышению цен на жилье и создаст дополнительные риски для представителей малого и среднего бизнеса.

В ответ на нарастающее недовольство парламент приостановил процесс ратификации этого соглашения. Сторонники оппозиции, выражая недовольство, захватили комплекс правительственных зданий, требуя отставки действующего главы государства.

Ранее в Абхазии оппозиция предложила передать обязанности главы страны вице-президенту.