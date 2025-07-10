В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Встреча проходит при участии президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, который лично встретил армянского премьера в аэропорту столицы.

Беседа проходит в расширенном составе — за столом переговоров также присутствуют вице-премьеры, главы Министерств иностранных дел (МИД) и чиновники высокого ранга, которые сопровождают Алиева и Пашиняна.

Основной темой диалога остается текст окончательного мирного договора, над которым стороны работают уже несколько месяцев. Баку требует роспуска Минской группы ОБСЕ и исключить из конституции Армении упоминание Нагорного Карабаха.

Ереван, в свою очередь, выражает готовность обсуждать все пункты соглашения, однако настаивает на сохранении гарантий прав коренного армянского населения Карабаха и безопасных условий для его жителей.

В мае 2025 года Алиев и Пашинян уже встречались в Тиране, где публично подтвердили желание продолжать конструктивный диалог и нашли точки соприкосновения по ряду технических вопросов. С тех пор в Ереване прошли консультации на уровне внешнеполитических ведомств, и 13 марта армянский МИД объявил о согласовании чернового текста соглашения.

Ранее депутат Национального собрания Армении Айк Мамиджанян заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян готов пожертвовать отношениями с Россией ради сохранения власти.