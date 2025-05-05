В администрации Киева журналисту пригрозили разбить лицо из-за скандального расследования

Спикер Киевской военной администрации (КМВА) Евгений Ивлев пригрозил разбить лицо журналисту, который собирал материалы на его семью и активно интересовался доходами. Об этом со ссылкой на украинские источники пишет KP.RU.

По данным массмедиа, Ивлев стал угрожать журналисту, который в рамках своей работы изучал имущество его отца из Покровского территориального центра комплектования (ТЦК). Однако желание докопаться до правды обернулось неожиданным образом.

Журналист вскоре обнародовал переписку с чиновником. В ней Ивлев в жесткой форме обращался к мужчине, обещая разбить лицо и даже понести за это ответственность, лишь бы тот не лез в личное.

При этом сам украинец отметил, что публиковал статьи без обвинений в коррупции. Он лишь указал в материале, что отец спикера задекларировал автомобиль на свою жену. Также расследователь пытался взять комментарий у Ивлева, но тот резко отказал и заявил о непрофессионализме журналиста.

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