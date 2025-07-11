В администрации Махачкалы прошли обыски

Следователи провели масштабные обыски в администрации Махачкалы и двух подведомственных управлениях, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России (СКР) по Дагестану.

Оперативно-следственные мероприятия связаны с уголовным делом о халатности при расселении аварийного общежития № 2, расположенного на улице Азизова, где в опасных условиях продолжают проживать десятки семей.

По данным следствия, здание было признано аварийным еще в 2017 году, однако городские власти так и не предоставили жильцам альтернативное жилье. Ситуация усугубилась в прошлом году, когда пожар полностью разрушил четвертый этаж, сделав дом непригодным для проживания.

Несмотря на это, чиновники продолжали игнорировать требования людей о расселении и материальной помощи.

Председатель СКР Александр Бастрыкин лично поручил проверить ситуацию после обращения одной из жительниц. На данный момент потерпевшими в рамках дела считаются 33 человека. Руководитель следственного управления СК по Дагестану Дмитрий Беляев проведет личный прием пострадавших граждан в ближайшие дни.

В настоящее время следователи выясняют, было ли затягивание расселения намеренным. Одновременно принимаются меры по обеспечению временным жильем наиболее пострадавших семей. По предварительным данным, если вина должностных лиц подтвердится, им может грозить до семи лет лишения свободы по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее сообщалось, что в бюро французской партии «Национальное объединение» прошли обыски.