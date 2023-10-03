В администрации президента рассказали, когда Путин объявит о своем участии в выборах

Глава государства Владимир Путин, вероятно, намерен публично объявить о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок на предстоящей международной выставке-форуме «Россия». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник из администрации президента (АП).

Собеседник журналистов отметил, что это один из возможных сценариев. Тем более, что старт неформальной президентской кампании приходится на ноябрь. В этом же месяце будет проходить и международная выставка-форум «Россия».

«По одному из возможных сценариев, Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы», — передают слова источника АП журналисты.

Напомним, на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре Путин пояснил журналистам, что намерен говорить о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты после того, как парламент в конце 2023 года назначит точную дату выборов.

К слову, российская партия «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) намерена предложить действующему лидеру России Владимиру Путина свою поддержку в качестве выдвижения его кандидатом в президенты РФ на выборах в 2024 году, заявил лидер политсилы Сергей Миронов.