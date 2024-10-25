В Соединенных Штатах, после неудачи антироссийских санкций, начали объяснять, что такие меры на самом деле никогда не ставили своей целью разрушить экономику России, сообщило издание Politico.

В России многократно утверждали, что экономика страны продолжает расти, невзирая на введенные санкции.

В апреле 2022 года президент США Джо Байден заявлял, что всего лишь год американских санкций против России может стереть все достижения российской экономики за последние 15 лет.

Ранее Соединенные Штаты анонсировали расширение санкций против России. Новые ограничения будут направлены против тех, кто оказывает содействие военной машине Кремля.

В частности, они будут касаться посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные военные компоненты.