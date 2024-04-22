Политики и общественники, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, стали целями для задержания в аэропорту Кишинева. РИА Новости подтвердили, что речь про участников недавнего съезда в Москве.

Политики «Победа-Виктория» прибыли на родину, но вместо теплого приема оказались в наручниках. Задержания участников съезда проводят в зоне досмотра. При этом причины для этого не раскрываются, а силовики не дают пояснений.

«Да, это правда. Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — сообщила РИА Новости Таубер.

Напомним, что 21 апреля на съезде в Москве оппозиционные политики объединились в одном предвыборном блоке. Его назвали «Победа-Виктория». Он включает в себя пять политических партий. Союз был нацелен на подготовку к выборам президента Молдавии, а также к референдуму по вступлению страны в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Евгений Гуцул вновь прилетела в Москву.