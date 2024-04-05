В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за атаки беспилотника

В самарском аэропорту ввели ограничения на прием и отправку самолетов из-за атаки беспилотников, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В пятницу, 5 апреля, в Энгельсе был сбит беспилотник. По информации губернатора Самарской области Романа Бусаргина, пострадавших, по предварительным данным, в результате инцидента нет. Также не была повреждена инфраструктура.

«В настоящий момент в аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что отслеживать актуальную информацию о времени прибытия и отправления рейсов необходимо на табло и сайте аэропорта.

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь в небе над российскими регионами сбили 53 вражеских БПЛА. В социальных сетях появилась информация о том, что в небе Ейска видны вспышки. Вскоре стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Краснодарском крае беспилотник.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении атаки беспилотника на регион.