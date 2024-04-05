Губернатор Голубев: над Ростовской областью отражается массированная атака беспилотников

Безопасность

Фото: [unsplash.com]

Отечественные подразделения ПВО отражают массированную атаку вражеских беспилотников над Ростовской областью. Соответствующее заявление сделал губернатор области Василий Голубев в своих официальных соцсетях.

В посте чиновник сообщил о том, что российские подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА в воздушном пространстве Морозовского района области.

Ранее сообщалось, что возле курского центрального рынка разгорелся пожар из-за сбитого украинского дрона.

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