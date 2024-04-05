Губернатор Голубев: над Ростовской областью отражается массированная атака беспилотников
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Отечественные подразделения ПВО отражают массированную атаку вражеских беспилотников над Ростовской областью. Соответствующее заявление сделал губернатор области Василий Голубев в своих официальных соцсетях.
В посте чиновник сообщил о том, что российские подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА в воздушном пространстве Морозовского района области.
Ранее сообщалось, что возле курского центрального рынка разгорелся пожар из-за сбитого украинского дрона.