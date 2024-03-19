В аэропорту Сочи могут на три года ввести режим «открытого неба»

Генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей международным аэропортом в Сочи, Алексей Старостин выступил с инициативой ввести в воздушной гавани режим «открытого неба» на три ближайших года, пишет Lenta.ru.

Он считает, что такие меры позволят снять ряд действующих ограничений и ввести особую, пятую степень «свободы воздуха». Кроме того, уточнил Старостин, режим даст возможность иностранным самолетам совершать полеты между двумя государствами, но с условием, что начальной или конечной точкой полета будет страна регистрации.

Отмечается, что письмо с этой идеей Старостин направил в Министерство юстиции РФ еще в конце 2023 года. Против инициативы гендиректора «Аэродинамики» выступило Министерство транспорта России и российские перевозчики.

В комментарии РИА Новости представитель Минтранса РФ отметил, что такие меры будут являться преждевременными.

«Введение режима «открытого неба» может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным», — сообщили в ведомстве.

В аэропорту Сочи уже действовал так называемый режим «открытого неба». Это было 10 лет назад, и он действовал с 2014-го по 2016-й годы. Тогда с Россией сотрудничали Великобритания, Германия, Австрия, Италия, Нидерланды, Франция и США. Сейчас же все эти государства являются для РФ недружественными, осуществлять полеты между ними на данный момент не представляется возможным из-за специальной военной операции на Украине.

В России из-за проведения СВО не работают 11 аэропортов — в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.

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