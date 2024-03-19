В Херсоне произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне. Так, по информации телеканала «Общественное», в городе были слышны соответствующие звуки.

Официальной информации о взрывах нет. Также нет данных о том, что могло взорваться.

Херсонская область стала частью России в результате референдума, проведенного на этих территориях в сентябре 2022 года. На данный момент правобережная часть региона находится под контролем ВСУ. Всего РФ принадлежит 75% территории области.

Российские военные регулярно наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, такие удары направлены на снижение военного потенциала украинской армии.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в небе над Воронежской и Белгородской областью были уничтожены два беспилотника.