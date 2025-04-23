Москва повысит уровень представительства Афганистана до уровня посольства

Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов объявил о повышении уровня представительства Афганистана в Москве до уровня посла, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

На встрече, состоявшейся с участием министров иностранных и внутренних дел Афганистана, представители афганской стороны выразили благодарность Москве за это решение. Повышение представительства, по их словам, станет значительным шагом к расширению сотрудничества и улучшению взаимопонимания между государствами.

Помимо вопроса о повышении представительства, на встрече также обсуждались и другие аспекты двусторонних отношений. Министры затронули темы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и культурных обменов.

Напомним, Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», которому принадлежит власть в Афганистане, в России 17 апреля. Кроме того, организацию также исключили из списка террористических.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали фирму «Талибан Тур» для поездок в Афганистан.