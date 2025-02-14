В Африке начали протестовать против выступления Зеленского на саммите АС

По информации источников, украинский президент продолжает стремиться завоевать поддержку лидеров африканских стран. Несмотря на то что ему не было направлено приглашение на саммит, ему предоставили возможность выступить удаленно.

Это решение стало причиной недовольства среди представителей ряда стран, в том числе Анголы. Согласно данным одного из источников, новый президент Анголы Жоау Лоуренсу не желает начинать свое председательство в организации с выступления Зеленского.

Ранее Зеленский заявлял, что хочет от Запада отправки на Украину военного контингента. По данным журналистов, он требует от Запада «армию» в 100 тыс. человек.