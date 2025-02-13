Украинский президент заявил, что хочет, чтобы Запад отправил на Украину военный контингент. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Зеленский требует от Запада «армию» в 100 тысяч человек. Отметим, что так президент Украины рассуждал о гарантиях безопасности. Зеленский заявил о том, чтобы построить НАТО на Украине, европейцам необходимо выделить контингент и оружие.

Лидер страны также отметил, что попросил военных посчитать и показать на карте все точки, которые необходимо закрыть, и такая карта уже создана. Только речь не может идти о пяти тысячах, а о сотне тысяч военных.

Ранее премьер-министр Словакии резко высказался о том, что представителям ЕС стоит прекратить военное безумие после диалога Путина и Трампа.