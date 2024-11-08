В американской Неваде спустя два дня после выборов определился победитель

Спустя два дня после выборов стало известно, что республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу в Неваде, одном из семи ключевых колеблющихся штатов страны. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства Reuters и телеканала CNN.

Получив шесть голосов выборщиков, Трамп укрепил свои позиции несмотря на то, что его победа в Неваде кардинально не изменит общие результаты выборов. Республиканец уже набрал необходимое количество голосов по США.

Отмечается, что результаты по округам Невады показывают, что Трамп стал лидером во всех округах штата, кроме округа Кларк, где расположена столица Лас-Вегас. В этом округе приоритет отдали представительнице Демократической партии Камале Харрис.

Непрямые президентские выборы в США основаны на системе выборщиков, где каждый штат назначает определенное количество делегатов для голосования. В целом в стране насчитывается 538 выборщиков, включая три представителя от округа Колумбия. Значение колеблющихся штатов, таких как Невада, обусловлено тем, что результаты голосования в них часто остаются неопределенными до последнего момента.

В 2024 году колеблющимися штатами считаются Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин. В этих штатах применяется принцип «победитель получает все».

По мнению экспертов из издания The Hill, кандидат, одержавший победу в Пенсильвании, имеет 85% вероятности стать следующим президентом США.

Ранее Reuters сообщил, что Дональд Трамп встретится с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Отмечалось, что лидеры уже договорились о проведении переговоров на следующей неделе.