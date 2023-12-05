В американском Сенате анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, выступит по видеосвязи в речью перед сенаторами США в рамках специального закрытого брифинга.

С таким анонсом выступил лидер демократического большинства в американском Сенате США Чак Шумер. В ходе выступления, которое транслировал канал C-Span, демократ добавил, что приглашение Зеленскому отправлено и согласие получено.

«Сегодня вечером я хотел бы объявить о том, что администрация США пригласила... Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга», - сказал Шумер.

Отмечается, что закрытый брифинг Зеленского состоится в преддверии голосования конгрессменов, которым предстоит окончательно решить, выделать ли Украине на военные нужды необходимое финансирование, запрос на которое к сенаторам поступил от главы Белого дома Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести выборы президента, но без участия в них главкома ВСУ Валерия Залужного.