В Аргентине заявили об угрозе превращения региона в зону конфликтов

Латинская Америка на фоне заявлений и действий администрации президента США Дональда Трампа сталкивается с риском серьезной дестабилизации и возможного перехода к силовым сценариям. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал аргентинский депутат Уго Яски.

По его оценке, угрозы, прозвучавшие в адрес ряда стран региона, включая Мексику, Колумбию и Кубу, формируют опасную тенденцию, при которой Латинская Америка может быть втянута в зону вооруженных конфликтов. Депутат подчеркнул, что подобное развитие событий представляет значительную угрозу региональной безопасности.

Яски также считает, что Вашингтон стремится закрепить регион в качестве собственной зоны влияния, оправдывая при этом усиление военного присутствия, давление и вмешательство во внутренние дела латиноамериканских государств. По его мнению, подобная практика ранее не носила столь открытого и системного характера.

Обострение ситуации произошло после удара США по Венесуэле 3 января, в ходе которого были задержаны и вывезены в Нью-Йорк президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Американская сторона заявила о намерении привлечь их к суду по обвинениям, связанным с наркоторговлей. Венесуэльские власти обвинения отвергли.

В ответ Каракас инициировал срочное заседание ООН, а обязанности главы государства были временно возложены на вице-президента Дельси Родригес, которая принесла присягу перед Национальной ассамблеей. Поддержку Венесуэле выразили Россия, Китай и КНДР, призвав к освобождению Мадуро и недопущению дальнейшей эскалации.

Ранее стало известно, что задержание жены президента Венесуэлы в США обернулось травмами.