Ереван не планирует покидать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом на пресс-конференции сообщил Геворг Папоян, министр экономики Армении, передает ТАСС.

По его утверждению, Армения не намерена заменять ЕАЭС и ставит перед собой цель добиться независимости. Папоян отметил, что Армении следует поддерживать и развивать свои связи с ЕАЭС, при этом также усиливая взаимодействие с другими организациями.

9 января правительство Армении стало на путь обсуждения решения о начале процесса присоединения к Европейскому союзу, который теперь будет рассмотрен парламентом.

Ранее депутат нижней палаты парламента Амир Хамитов заявил, что Армения получит взамен членства в ЕС несколько десятков гендеров, проблемы с мигрантами и торжество «толерантности», а также обязанность строго следовать политике Запада, в первую очередь антироссийской и глобалистской.