В Армении оппозиция заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна

Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте после того, как он не ответил на требование уйти в отставку, заявил глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее священник, лидер движения «Тавуш во имя родины», в ходе митинга в Ереване дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну час на то, чтобы он добровольно ушел в отставку.

По словам Галстяна, действующее правительство полностью провалило управление страной.

Сегодня в Ереване собралась демонстрация, насчитывающая порядка 20 тысяч человек. Протестующие выступают против политики властей в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

Накануне Пашинян встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.