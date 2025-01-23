В Армении рассказали о вероятности разморозки членства в ОДКБ

Согласно докладу Службы внешней разведки Армении, вероятность восстановления членства страны в ОДКБ в 2025 году остается крайне низкой, передает РИА Новости.

В СВР Армении отмечают, что «доверие к данной системе безопасности все еще будет подвергаться сомнению». Согласно их докладу, ОДКБ якобы не может реагировать на проблемные вопросы, связанные с Южным Кавказом, которые являются «уставными целями» организации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рада приветствовать руководителей Армении на майских торжествах в Москве, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.