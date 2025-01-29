В Армении состоялось заседание Совета Безопасности по инициативе Пашиняна

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, созвал заседание Совета Безопасности. Об этом заявила правительственная пресс-служба, слова ее представителей привело РИА Новости.

Правительство Армении собрало очередное заседание Совета Безопасности страны. Инициатива принадлежала премьер-министру Пашиняну. Он же выступил главой этого заседания.

«Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности», — указали журналистам.

При этом пресс-служба не стала уточнять, какой была тема данного заседания, и какие вопросы на нем поднимались.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре, который провели Пашинян и Путин. Они обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено теме дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.