В Армении возбудили уголовное дело против Карапетяна

В Армении продолжает развиваться скандалов вокруг российско-армянского бизнесмена, владельца группы компаний (ГК) «Ташир» Самвела Карапетяна, ранее задержанного в рамках МВД республики. По информации онлайн-издания tert.am, против предпринимателя в Армении завели уголовное дело.

По информации источников, меценат на данный момент находится в Следственном комитете республики. Накануне в его доме прошли обыски. Официальных комментариев по делу бизнесмена не поступало.

Как пишет SHOT, в Ереване в среду, 18 июня, изберут меру пресечения в отношении Карапетяна. По информации источников, ему вменяют призывы к свержению власти в Армении. Предпринимателю грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации ТАСС, состояние бизнесмена Карапетяна сопоставимо с половиной бюджета Армении и составляет $3,2 млрд. Дефицитный бюджет республики, принятый парламентом на 2022 год, составил примерно $7 млрд, а затраты — $8,4 млрд.

Накануне Карапетян выступил в поддержку Армянской апостольской церкви (АПЦ), на которую обрушился с негативом и уничижительными заявлениями премьер-министр Армении Никол Пашинян. В церкви ранее критически высказались о решении премьера отдать под контроль Азербайджана несколько сел, расположенных на границе.

Ранее сообщалось, что у дома армянского бизнесмена Самвела Карапетяна на фоне обысков начались протесты.