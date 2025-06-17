Уличные протесты начались у дома армянского бизнесмена Карапетяна на фоне обысков

В Ереване разгорается скандал вокруг обысков в доме известного предпринимателя Самвела Карапетяна. В беседе с RT он заявил , что силовики якобы планировали его задержание, но столкнулись с сопротивлением местных жителей, которые собрались у его дома.

Ситуация обострилась после недавних выступлений предпринимателя в поддержку Армянской апостольской церкви, подвергающейся критике со стороны властей. Карапетян обвинил небольшую группу людей в попытках подорвать многовековые традиции и пообещал защищать национальные святыни всеми силами.

«Хотели проводить „маски-шоу“ и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — сказал он. Комментарий бизнесмена опубликован в Telegram-канале RT.

По данным источников RT, к месту событий направляются сотрудники Службы национальной безопасности Армении. Улица, где расположен дом бизнесмена, полностью перекрыта. Его брат Карен опасается, что Самвела могут задержать в ближайшее время.

Отмечается, что все происходит на фоне обострения отношений между армянскими властями и частью бизнес-элиты страны.