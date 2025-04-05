В Австрии предупредили о заговоре ряда европейских стран

Великобритания и ряд государств-членов Евросоюза желают обойти инициативу Еврокомиссии по перевооружению Европы. Об этом сообщает газета Exxpress .

Уточняется, что тайный план этих государств нацелен на обход финансовых ограничений и создание «банка оружия», позволяющего сократить расходы из бюджетов государств. В целом британская инициатива грозит утратой Еврокомиссии монополии на безопасность Евросоюза.

Отмечается, что указанная инициатива привлекательна для стран, испытывающих давление с целью вооружиться ввиду неопределенности относительно будущего курса Вашингтона.

Ранее политолог Громский сообщил, что заявлениями о ЯО Лондон пытается занять лидерство в Европе.