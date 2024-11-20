В Австрии заявили о необходимости поддержки США для завершения конфликта на Украине

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил о необходимости поддержки новой администрации США для разрешения конфликта на Украине.

Об этом австрийский министр сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой после двусторонних переговоров в Вене, передает РИА Новости.

Шалленберг также акцентировал внимание на том, что украинский народ должен самостоятельно решать, когда начинать переговоры. Он отметил, что будущее Украины должно обсуждаться именно с участием самой страны, что является залогом справедливого урегулирования.

«Наша цель — всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве», — сказал Шалленберг.

Для достижения мира, по мнению австрийского министра, важно формирование международной коалиции. Он призвал к активному включению таких стран, как Бразилия, Китай, Южная Африка, Индия, и других к разрешению кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не подходит вариант заморозки украинского кризиса.