Путин прокомментировал отношения России с Азербайджаном

Владимир Путин заявил, что фундаментальные отношения между Россией и Азербайджаном позволят преодолеть текущие разногласия, подтвердив краткий контакт с президентом Алиевым. Об этом сообщает РБК.

Владимир Путин выразил уверенность в прочности российско-азербайджанских отношений, несмотря на возникающие вопросы. По его словам, фундаментальная основа двусторонних связей способна преодолеть временные трудности и конъюнктурные разногласия.

Российский лидер подтвердил, что состоялся краткий обмен репликами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках текущего мероприятия. Путин отметил, что в межгосударственных отношениях периодически возникают проблемные вопросы, обусловленные текущей ситуацией. Однако исторически сложившиеся связи и взаимная заинтересованность в сотрудничестве создают прочный фундамент для диалога.

