В Баку задержали разыскиваемую и заочно арестованную экс-судью из Краснодара

В аэропорту Баку задержали бывшую судью из Краснодарского края Елену Хахалеву, которая была объявлена в международный розыск. Об этом стало известно ТАСС.

В России Хахалева была заочно арестована по подозрению в мошенничестве и других правонарушениях.

По версии следственных органов, с 2016 по 2019 год экс-судья отсутствовала на рабочем месте в течение 127 дней, получая при этом зарплату в размере 1,195 млн рублей. Отмечалось, что она обманывала кадровых сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени, и сама расписывалась в документах.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласилась с правоохранительными органами, которые настаивали на возбуждении в отношении Хахалевой уголовного дела. Сама она попыталась обжаловать в Верховном суде РФ это решение, однако позже отозвала свой иск.

Хахалева свою вину не признает. Она заявила, что уголовное преследование в ее отношении связано с политическими взглядами. Кроме того, по информации «Коммерсанта», от добровольного возвращения в РФ она отказалась.

Ранее сообщалось, что суд Западной Дании отказал Украине в выдаче россиянина, обвиненного в шпионаже.