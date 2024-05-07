В Башкирии задержали министра транспорта за получение взятки

В Башкирии задержан министр транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанов, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В сообщении отмечается, что глава региона Радий Хабиров освободил с 7 мая Клебанова от занимаемой должности.

«Решение об увольнении Александра Клебанова было принято сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам», — говорится в сообщении.

По информации местного издания «Башинформ», экс-министр подозревается в получении взятки в крупном размере. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все факты преступления. Возбуждено уголовное дело. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Пост министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Клебанов занял в декабре 2022-го года.

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