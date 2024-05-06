«Ъ»: защита бывшего замглавы Минобороны Иванова потребует перевести его под домашний арест

Как пишет «Коммерсант», адвокаты обвиненного во взяточничестве замминистра обороны Тимура Иванова намерены просить суд перевести их подзащитного из камеры в СИЗО под домашний арест.

Напомним, Мосгорсуд в предстоящую среду, 8 мая,будет рассматривать апелляционную жалобу на решение о заключении Иванова под стражу на время следствия.

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — заявил изданию адвокат Иванова Денис Балуев.

Об аресте замглавы Минобороны РФ стало известно во вторник, 23 апреля. Суд в Москве арестовал Иванова по подозрению в получении взятки. По этому же делу были арестованы другие фигуранты — бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.

По версии следствия, взятку Иванов получил в виде предоставления услуг, которые оцениваются в более 1 миллиард рублей. Как позже сообщил источник ТАСС, министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей. Сам замглавы ведомства свою вину не признает. Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с 23 мая 2016 года.

Ранее мы сообщали, что защита попытается освободить Тимура Иванова из СИЗО с помощью залога.