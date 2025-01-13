В красноярском аэропорту один мужчина нанес другому несколько ударов ножом

В красноярском аэропорту один человек напал на другого и несколько раз ударил его ножом. Об этом сообщила в своем телеграм-канале транспортная полиция.

ЧП произошло на первом этаже аэровокзального комплекса. Там 40-летний мужчина напал на другого и начал бить его ножом. Первыми опомнились двое людей, ставшие свидетелями этой агрессии. Они скрутили нападавшего, и почти тут же на помощь им пришли полицейские.

«Работники медицинской службы аэропорта оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего он доставлен в одну из больниц Красноярска», — указано в микроблоге.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства этой атаки. По утверждению телеграм-канала Baza, пострадавшим стал 39-летний Мансурбек Т. Он якобы незнаком со злоумышленником и никогда его не видел. Он получил ранения спины и уха.

Ранее сообщалось об инциденте в Щелково, в ходе которого нетрезвый мужчина в продуктовом магазине напал на людей и ранил троих из них. Нападавший оказался приезжим из Волгоградской области, он уже задержан.