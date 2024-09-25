В Бейруте погиб командир ракетных сил «Хезболлы»

Армия Израиля нанесла точечный удар по Бейруту с использованием истребителей ВВС. В результате погиб один из лидеров «Хезболлы» Ибрагим Аль-Кубайси Об этом со ссылкой на телеграм-канал организации сообщает ТАСС.

Отмечается, что Кубейси пал смертью мученика.

Воздушная операция проводилась в районе Дахия. Это один из главных поддерживающих центров «Хезболлы» в столице Ливана.

Вместе с Кубейски погибли еще шесть человек, 15 получили ранения.

Ранее россияне из Ливана рассказали об ударах Израиля и эвакуации.