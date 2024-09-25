Россияне из Ливана рассказали об ударах Израиля и эвакуации

Израильская авиация несколько дней наносит удары по Ливану: основные попадают по южным районам. За это короткое время погибли минимум 500 человек. KP.RU связался с ливанцами и россиянами, которые там проживают, и узнал об актуальной обстановке.

Взрывы пейджеров, раций и других гаджетов оказались еще цветочками: уже несколько дней ЦАХАЛ обстреливает ливанские территории. Израиль заявляет, что якобы атакует только объекты и бойцов движения «Хезболла», однако местные жители с этим не согласятся.

Россиянка Светлана, живущая в Бейруте, рассказала о ситуации в стране. По ее словам, с юга к ним бегут знакомые, в такое трудное время нужно друг другу помогать, тем более в чужой стране. В Ливане вновь подскочили цены, которые итак оставались для многих местных непосильными на фоне тяжелейшего кризиса. С юга тянется огромная пробка: она едва ли двигается, а угроза попасть под снаряд все выше. Массированные атаки не прекращаются.

Отметим и другую проблему: в стране нет государственного электричество, большинство живет на генераторах.

«Во время бомбардировки погиб мой двоюродный брат, он христиан. Знаете, какая возникла проблема? Как его хоронить! На юге Ливана сейчас нет электричества, не работают холодильники, не говоря уже о моргах. Куда складывать тела погибших, как организовать хотя бы элементарное прощание родственников с ушедшим – все это почти неразрешимые проблемы сегодня», — рассказывает корреспондент канала Аль-Маядин Мусаллам Шеайто.

Под угрозой оказалась даже еврейская деревня. Там отметили, что это вызвало негодование и шок.

Жители Ливана пока не отмечают проблем со связью. А вот рейсы многие отменяют, что стало неудобным для желающих покинуть Ливан во время «операции» Израиля. Мужчины остаются на юге, копают могилы и сторожат дома от беженцев и мародеров.

Эвакуацию россиян устроить по-настоящему трудно.

«Сегодня устроить такую эвакуацию намного труднее. Россия не была под санкциями, были прямые рейсы из Бейрута в Москву. А сегодня из нашего аэропорта летает только ливанская авиакомпания Middle Eastern Airlines, и ее самолеты с 2022 года из-за европейских санкций не могут летать в Россию», — объясняет мне архимандрит Филипп, настоятель Подворья Русской православной церкви в Бейруте.

Впрочем, россияне в Ливане не жалуются. Они отметили, что давно привыкли к перебоям с электричеством и другим проблемам, которые не так очевидны туристам. Колоритная, многострадальная страна вновь переживает ужас войны: дежавю из 2006-го.

Ранее сообщалось, что более 180 жителей Ливана погибли после авиаударов Израиля.