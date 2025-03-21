В Бельгии предупредили о рисках изъятия российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер считает, что изъятие Евросоюзом $210 млрд российских активов, находящихся под заморозкой, будет расценено как «акт войны» с далеко идущими последствиями. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Де Вевер подчеркнул, что замороженные средства не являются простым источником, который можно легко использовать по своему усмотрению. Ситуация гораздо сложнее.

После начала специальной военной операции Россия столкнулась с заморозкой активов на сумму около $300 млрд со стороны Евросоюза, Канады, США и Японии.

Большая часть этих средств, около $210 млрд, размещена в Европе, в частности, на бельгийской площадке Euroclear. В США находится примерно $5-6 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла $400 млрд из-за британских санкций с 2022 года.