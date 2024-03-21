В Белгороде ограничили движение транспорта по улице Щорса из-за обстрелов ВСУ

Администрация Белгорода сообщила об ограничении движения по улице Щорса после обстрела города со стороны ВСУ. Информацию об этом ведомство опубликовало в своих соцсетях.

«Движение транспорта перекрыто в районе пересечения Щорса и Архиерейской. Работа общественного транспорта будет осуществляться по улице Архиерейской», — говорится в сообщении.

В четверг, 21 марта, украинские вооруженные формирования нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Белгороде. В результате атаки было повреждено здание на улице Есенина и несколько автомобилей, припаркованных на улице Щорса.

Кроме того, в городе звучали взрывы, после которых на некоторые улицы обрушились осколки сбитых вражеских ракет. По данными Министерство обороны РФ, утром системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины.

ВСУ с начала марта усиленно обстреливают приграничные территории России. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков регулярно сообщает о сбитых БПЛА, а также об обстрелах приграничных районов региона. Из-за этого детей области начали эвакуировать.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, регион примет эвакуированных из Белгородской области детей.