Над Крымом уничтожили три беспилотника

В небе над Крымом система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три вражеских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку ударить по объектам на территории России около 15:00 по московскому времени.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территории России. Ежедневно российское оборонное ведомство сообщает о сбитых вражеских БПЛА над разными регионами страны.

20 марта Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью. В ней, а также в Курской и Брянской областях, в Крыму и Севастополе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

21 марта ВСУ снова атаковали Белгород. В результате — было повреждено многоэтажное жилое здание, а также автомобили. Из-за обстрела со стороны Украины было перекрыто движение по улице Щорса.

С марта украинские вооруженные формирования усилили атаку на приграничные территории РФ. Кроме того, на территорию страны пытаются вторгнуться украинские ДРГ.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ уничтожили диверсантов, которые размещались вблизи Белгородской области.