В Белгороде загорелся жилой дом после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на Белгород есть повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, в городе загорелся жило дом. Ожог руки получила хозяйка.

«В результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание — пожарные расчёты оперативно их ликвидировали», — сообщил Гладков.

Он также уточнил, что повреждены линии электропередач и подачи холодного водоснабжения. На места чрезвычайных происшествий выехали аварийные службы. Они занимаются устранением неполадок.

Женщине, которая получила ожог, была оказана медицинская помощь. Ей диагностировали ожог руки второй степени. Госпитализация не потребовалась.

Как отметил Гладков, при подлете к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 18 воздушных целей.

Утром 31 марта Министерство обороны РФ сообщило, что ПВО сбила 10 снарядов из РСЗО RM-70 Vampire, выпущенных со стороны Украины по Белгородской области. В регионе была объявлена ракетная опасность.

На территории Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. ВСУ с начала марта усилили атаку по приграничным регионам России. Ежедневного глава Белгородской области Гладков сообщает о попытках атаковать объекты в регионе. Минобороны РФ регулярно информирует о работе ПВО, а также о сбитых целях.

Ранее мы сообщали, что ПВО сбила три беспилотника над Ярославской областью. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.